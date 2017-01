Milano, 17 gen. (askanews) - "Cinque nuovi loghi per uniformare l'immagine e rendere ancora più riconoscibili queste importanti strutture; un altro passo in avanti per accrescere la qualità della nostra accoglienza in questo anno dedicato al turismo lombardo". Così Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, commentando l'approvazione da parte della giunta dei nuovi contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpini ed escursionistici.

"Proseguono l'iter attuativo della nuova legge sul turismo e il cambio di passo che abbiamo impresso a questo settore durante la legislatura. Una rivoluzione - ha sottolineato l'assessore - che ha interessato vari aspetti, dalla promozione della destinazione Lombardia, oggi più moderna, efficace e integrata, all'innalzamento degli standard qualitativi di tutte le strutture e all'informazione turistica, fino ad arrivare alla formazione degli operatori e al sostegno economico per i loro investimenti con un bando ad hoc da ben 35 milioni di euro per riqualificare le strutture (alberghi, ristoranti e b&b), che aprirà in primavera".

"Si tratta di loghi contraddistinti da una creatività molto efficace e pulita, in linea con i colori della segnaletica turistica stradale, che comprendono anche il nuovo brand turistico inLombardia, il marchio di Regione Lombardia e che accoglieranno anche quelli dei territori di riferimento. Non appena terminata la produzione, Regione Lombardia - ha annunciato Parolini - li offrirà ai gestori delle attività, che provvederanno a esporli fuori dalle loro strutture".

"Il nostro obiettivo - ha concluso Parolini - è quello di diventare la prima regione italiana anche nel turismo. Per questo stiamo mettendo in campo una serie di opportunità e misure organiche rivolte anche agli operatori della filiera, per accompagnarli in maniera sussidiaria a compiere insieme un salto di qualità. Un processo che passa anche attraverso un'ampia azione di rinnovamento dell'immagine coordinata del nostro sistema turistico".