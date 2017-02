Milano, 8 feb. (askanews) - A distanza di venti anni dal lancio del primo sito web della Regione Lombardia, sarà on line da domani il nuovo Portale Internet di Regione Lombardia presentato stamattina a Milano. Il nuovo sito è costruito per adattarsi automaticamente a qualsiasi tipo di dispositivo (desktop, tablet, cellulare) e facilitarne la navigazione anche in mobilità. "Molte sono le novità introdotte e le funzionalità potenziate, volute per offrire ai cittadini uno strumento più semplice e accessibile, che avvicini la Regione ai cittadini", ha spiegato Patrizia Carrarini, direttore Comunicazione della Regione - ed è stato costruito ascoltando cittadini, opinion leader, stakeholder e dipendenti regionali". Il portale è frutto di un lavoro corale che ha coinvolto circa 190 funzionari nel ruolo di redattori web.

Sul nuovo sito convergono tutte le informazioni e si raccolgono gli attuali 14 siti di Direzione, i cui contenuti sono organizzati in tre canali tematici: 'Istituzione', 'Servizi e Informazioni' e 'Scopri la Lombardia'.

In 'Istituzione' sono presentati la Giunta, i programmi e le politiche, le Direzioni e gli Uffici territoriali regionali con le rispettive competenze e contatti. Sono pubblicati i resoconti delle sedute di Giunta e gli atti che vengono approvati. I grandi eventi, le conferenze stampa e gli incontri più importanti sono aperti a tutti attraverso le dirette streaming.

Il canale 'Servizi e informazioni' è stato concepito come uno sportello online per consentire diverse modalita' di ricerca delle informazioni (per target o per tematiche) e strutturato per consentire al cittadino, alle imprese e agli enti di conoscere quali sono le opportunità offerte e cosa fare per accedere a un servizio, aderire a un bando o per avviare un procedimento.

Il canale 'Scopri la Lombardia' è pensato per valorizzare la conoscenza del nostro territorio e delle sue ricchezze ambientali, culturali e artistiche.

Le notizie di attualità saranno, come sempre, garantite da Lombardia Notizie, con una sezione dedicata sulla home page del portale con news corredate da foto, video e uno spazio per le dirette streaming delle conferenze stampa. Per facilitare il reperimento delle informazioni è stato potenziato il motore di ricerca, che segnala le informazioni più richieste e dà suggerimenti in base alle parole inserite.