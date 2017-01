Milano, 13 gen. (askanews) - "Lecco rappresenta uno spaccato dell'eccellenza sanitaria lombarda, un potenziale in crescita che grazie alla strutture ospedaliere di Lecco, Merate e dell'Irccs che si trova all'interno de 'La Nuova Famiglia', è in grado di garantire servizi qualitativamente elevati e un'offerta specialistica riconosciuta anche al di fuori dei confini regionali". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con deleghe alle Riforme istituzionali, Enti locali, Sedi territoriali e Programmazione, Daniele Nava, nel corso della visita, questo pomeriggio, all'ospedale di Lecco, insieme all'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

"L'attenzione ai bisogni del nostro territorio è sempre molto alta, così come lo è anche per il Centro psico-sociale che consideriamo un tema di primaria importanza. Abbiamo lavorato in questi mesi - ha concluso il sottosegretario Nava - per trovare una soluzione tecnica alla sua collocazione, ed ora che è stata trovata ci impegneremo in queste settimane affinché il tutto si concretizzi velocemente".