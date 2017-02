Domani in Germania

Milano, 12 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e il sottosegretario di Regione Lombardia ai Rapporti con il Consiglio regionale, Politiche per la Montagna, Macroregione alpina (Eusalp), Quattro motori per l'Europa e Programmazione negoziata Ugo Parolo parteciperanno domani, lunedi' 13 febbraio, a Rottach-Egern, in Baviera (D), all'Assemblea generale di Eusalp, la Macroregione alpina. Il programma prevede, alle ore 13, Assemblea generale Eusalp; alle 14.45, l'incontro dei rappresentanti delle Regioni dei Quattro Motori che aderiscono a Eusalp (Lombardia, Baden-Wurttemberg, Rhone-Alpes). I lavori si svolgeranno presso l'Althoff Seehotel Uberfahrt (Uberfahrtstrasse, 10 - Rottach-Egern - Baviera/D).