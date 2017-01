Milano, 17 gen. (askanews) - La Lombardia si conferma regione dinamica a livello culturale: lo testimonia il 12esimo Rapporto annuale Federculture che è stato presentato al MUDEC di Milano alla presenza anche dell'assessore alla Cultura meneghino Filippo Del Corno.

Il rapporto evidenzia che, su una spesa media nazionale delle famiglie per i consumi culturali su base mensile di 126,4 euro, la Lombardia arriva fino a 161 euro, superata solo dal Trentino Alto-Adige e dall'Emilia-Romagna. Stessa posizione in classifica anche per quanto riguarda la fruizione museale, mentre si piazza al quarto posto per il teatro e la lettura e al quinto per i concerti classici. Positivo anche il dato sui trend, con un significativo aumento del numero dei cittadini che frequentano i musei (arrivato al 40% nel 2016, ma come si vede, resta ancora molto lavoro da fare), mentre la percentuale di persone che non si avvicinano ad alcuna attività culturale, che su base nazionale è pari al 18,6% della popolazione, in Lombardia si ferma al 13,2%.

Da segnalare, tra le storie specifiche evidenziate dal Rapporto Federculture, il caso dei musei civici di Milano, che nel 2016 hanno superato gli 1,4 milioni, con una crescita del 2,5% sul 2015. In poco meno di un decennio, inoltre i visitatori dei musei milanesi sono quasi raddoppiati.