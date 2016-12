Milano, 28 dic. (askanews) - I carabinieri di Abbiategrasso nel milanese hanno arrestato un pregiudicato albanese 48enne, irregolare, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, che tenevano d'occhio l'uomo da qualche tempo, lo hanno fermato mentre usciva da un cascinale, nascondendo in tasca 75 gr di cocaina.

Nella successiva perquisizione domiciliare gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto altri 45 gr di cocaina e 54 kg di marijuana, confezionata in 40 buste di plastica e accatastate dietro la porta di un disimpegno. In casa sono stati trovati anche bilancini di precisione, un dinamometro e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. La droga avrebbe fruttato sul mercato oltre 550.000 euro.

Per il malvivente sono scattate le manette ed è stato condotto presso il carcere di Pavia.