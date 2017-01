Milano, 13 gen. (askanews) - "L'ospedale di Lecco rappresenta un'altra eccellenza della nostra sanità. Un struttura costruita dieci anni fa in modo lungimirante, che ha dei reparti collegati in modo organico e funzionale, con dei professionisti straordinari, che oggi si sta impegnando con grande determinazione nel collegare l'ospedale al territorio ed essere protagonista della presa in carico". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della visita, questo pomeriggio, all'ospedale di Lecco, alla quale era presente anche il sottosegretario alle Riforme istituzionali, agli Enti locali, alle Sedi territoriali e alla Programmazione Daniele Nava.

Nel corso della visita l'assessore ha colto l'occasione per illustrare la decisione adottata per risolvere la situazione della sede del Cps (Centro per la salute mentale) i cui spazi non sono piu' adeguati a rispondere alle esigenze dei cittadini.

"Per quanto riguarda la sede del Cps - ha aggiunto l'assessore - siamo in fase attuativa rispetto al suo trasferimento presso la sede attuale degli uffici amministrativi del Distretto, che a loro volta si trasferiranno nella sede dell'Agenzia territoriale regionale. Gli uffici amministrativi dell'Atr saranno invece dislocati nella sede della Provincia. Un gioco ad incastri che ha lo scopo di migliorare la capacità di presa in carico del paziente, fondamentale per coloro che soffrono di patologie collegate alla salute mentale".