Milano, 11 gen. (askanews) - Regione Lombardia "ha l'obiettivo di realizzare la sanità del terzo millennio. Si tratta di un obiettivo ambizioso che intendiamo raggiungere anche grazie al coinvolgimento di tutte le eccellenze che gravitano all'interno del sistema sanitario come le Università". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera a margine di un incontro all'Università di Pavia.

Il sistema integrato tra Università e Irccs si basa sul piano strategico interdisciplinare dell'Ateneo, che si fonda su 5 progetti, 3 dei quali sono di ambito medico-sanitario: Stampa 3D, per lo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni in ambito chirurgico; Center for Health Technology: nuove soluzioni tecnologiche in cinque aree biomediche: Medicina rigenerativa e Terapia cellulare - Diagnostica - Chirurgia e Protesi - Riabilitazione - Medicina personalizzata; Cancer Research Center, che vede al fianco dell'Università e degli IRCCS anche CNAO, CNR e INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).

"Con la nostra riforma sanitaria - ha concluso Gallera - stiamo compiendo un cambiamento epocale passando dalla cura al prendersi cura del paziente, ma non vogliamo certo trascurare il tema della ricerca. Per questo lo scorso mese di dicembre abbiamo inaugurato un tavolo permanente, sotto la regia della Regione Lombardia, con l'obiettivo di costruire una rete che massimizzi le eccellenze rappresentate da tutti i nostri Irccs, nel campo della ricerca applicata alla cura al quale trovo indispensabile partecipino anche le Università".