Milano, 20 dic. (askanews) - "Superticket dimezzato per 3 anni: abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Oggi in Consiglio è stato approvato l'emendamento al bilancio firmato da Fratelli d'italia che prevede la riduzione del 50% del superticket non solo per il 2017 ma addirittura per un triennio". Lo ha dichiarato Riccardo De Corato, capogruppo di Fdi in Regione Lombardia, commentando l'approvazione dell'emendamento alla legge di bilancio regionale che dispone la riduzione di almeno il 50% del ticket sanitario aggiuntivo.

"La maggioranza - ha proseguito - ha lavorato bene su questo punto, che ci stava particolarmente a cuore. Regione Lombardia ancora una volta pensa ad aiutare le famiglie lombarde e riesce a farlo in maniera concreta".