Ma fattispecie reato non sembra rientrare tra casi per sospensione

Milano, 31 gen. (askanews) - Il presidente del Consiglio regionale lombardo Raffaele Cattaneo ha disposto ieri un "approfondimento da parte degli uffici per vedere quali saranno le conseguenza della sentenza" che ha condannato a due anni e quattro mesi il consigliere regionale della Lista Maroni ed ex assessore lombardo all'agricoltura Luca Daniel Ferrazzi per presunti contratti "fantasma" a collaboratori del Pirellone.

Cattaneo, a margine di una conferenza stampa al Pirellone, ha ricordato che si tratta di una "sentenza di primo grado" e che "Terrazzi è ai sensi della Costituzione ancora innocente, perché non è una sentenza passata in giudicato. Però - ha aggiunto - la legge Severino stabilisce che per gli amministratori pubblici le sentenze, con alcune fattispecie di reato, possono portare alla sospensione della carica". Secondo il presidente del Consiglio regionale i reati contestati "a una prima lettura non sembrano rientrare immediatamente fra quelle che sono contemplate nella legge Severino, però - ha concluso - ovviamente sono in corso tutti gli approfondimenti per verificare se questo caso porterà o no alla sospensione".