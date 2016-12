Milano, 21 dic. (askanews) - Nei prossimi mesi potrebbe essere discussa in Regione Lombardia una modifica allo Statuto per trovare "un migliore equilibrio tra Giunta e Consiglio". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo alla presentazione del rapporto annuale delle attività di Palazzo Pirelli.

Il Consiglio, ha spiegato Cattaneo replicando alle domande dei giornalisti, si sta già "interrogando sull'opportunità di modifiche allo Statuto, tanto che c'è un gruppo di lavoro appposito in Commissione Affari istituzionali". Un'attività che è stata sospesa "in attesa del risultato del referendum costituzionale. L'obiettivo è quello di un riordine delle norme con una "rivisitazione della legge elettorale" e la definizione di un "progetto di legge per l'autonomia del Consiglio, con lo scopo di riaffermare le competenze specifiche non solo nell'ambito legislativo ma anche in quello di controllo e di indirizzo.