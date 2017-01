Roma, 15 gen. (askanews) - "La proposta che arriva dal volontariato è chiara: avocare alla Regione Lombardia il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio. Attualmente le deleghe in materia sono assegnate alle Province, ma questi Enti hanno carenza di risorse e di personale a causa di una riforma pasticciata del sistema istituzionale. Insieme alle Province stesse lavoreremo in questa direzione, intervenendo se necessario anche a livello normativo". Lo ha detto oggi a Palazzo Pirelli, Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia, chiudendo i lavori degli Stati generali del volontariato di Protezione civile in Lombardia, due giorni di incontri tra le Organizzazioni di Volontariato per far emergere idee e proposte volte a definire il futuro del Sistema della Protezione Civile.

"In questi due giorni sono emerse molte proposte ed è stato un onore per me raccoglierle e condividerle. Approfondiremo tutte le tematiche nelle prossime settimane, per migliorare ulteriormente modalità di prevenzione, di formazione dei volontari e di pronto intervento", ha sottolineato Bordonali, evidenziando come la Lombardia abbia "un sistema di Protezione civile eccellente, formato da 25.000 donne e uomini e da circa 900 associazioni. E' molto positivo vedere che gli stessi volontari sono costantemente impegnati per migliorarlo a livello organizzativo e pratico".