Milano, 3 gen. (askanews) - Bilancio positivo per l'assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, a un anno dall'introduzione del divieto di ingresso a volto coperto negli ospedali e negli uffici regionali. "Il provvedimento ha funzionato. Invitiamo dunque il governo - ha detto Bardonali - a estenderlo a livello nazionale e in tutti i luoghi pubblici e nel frattempo chiediamo ai sindaci lombardi di applicarlo immediatamente negli edifici comunali".

"Purtroppo la Regione non può allargare il regolamento a edifici o luoghi che non siano di stretta competenza regionale. Il governo segua questa linea. I gravi episodi di terrorismo che si sono verificati anche recentemente inducono a rafforzare le misure di sicurezza. Per questo oltre al blocco degli sbarchi e al rimpatrio di tutti i clandestini - ha concluso Bordonali - è necessario vietare la circolazione a volto coperto".