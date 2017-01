Milano, 23 gen. (askanews) - Il Banco dell'energia Onlus -realtà non profit nata grazie all'attivazione di A2A, Fondazione AEM e Fondazione ASM - e Fondazione Cariplo lanciano il bando "Doniamo energia" per interventi in grado di intercettare precocemente le persone e le famiglie fragili e favorire la loro riattivazione attraverso misure personalizzate. Il bando "Doniamo energia" - che avrà una dotazione iniziale di 2 milioni di euro - sosterrà progetti promossi in Lombardia da un partenariato minimo di due organizzazioni non profit che garantiscano ai beneficiari individuati un percorso di supporto e accompagnamento, oltre a sostegni diretti per "tamponare" le situazioni più critiche e coprire i bisogni materiali urgenti.

In un'ottica di welfare promozionale, il bando sosterrà percorsi di inclusione sociale e lavorativa che sappiano valorizzare le capacità e potenzialità delle persone vulnerabili e allo stesso tempo incentivare azioni di "restituzione" a beneficio della collettività in cui vivono. Per tale ragione, il bando intende potenziare reti di prossimità che, promuovendo il coinvolgimento attivo delle diverse organizzazioni del territorio, possano contribuire al rafforzamento dei legami sociali, alla condivisione e alla crescita di forme di solidarietà partecipate e alla ricomposizione delle risposte di contrasto alla vulnerabilità già attive.

"A2A vuole sempre più distinguersi come azienda attenta ai problemi della comunità, grazie ad un costante dialogo con i territori - ha detto Giovanni Valotti, presidente del gruppo A2A - Sostenibilità e responsabilità sociale sono due pilastri irrinunciabili della strategia di A2A, in buona misura ne definiscono la stessa ragion d'essere. Il Banco dell'energia rappresenta un importante segno concreto di questo orientamento. Donare è un privilegio, siamo orgogliosi che, attraverso questa iniziativa, tante persone potranno essere aiutate a fronteggiare situazioni di difficoltà".

"Non è un Paese civile quello che non si occupa della condizione povertà in cui versano le persone. Che non si preoccupa dei giovani senza un lavoro, delle fasce più deboli, dai NEET alle persone in difficoltà, lasciate ai margini - ha aggiunto Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo - Il progetto con A2A si inserisce in un ampio spettro di attività: dal fondo nazionale contro la povertà, realizzato insieme al Governo e alle altre fondazioni di origine bancaria, fino ai progetti legati all'housing sociale, per chi ha bisogno di una casa. Non è un paese civile quello che non pensa ai bambini indigenti. Sempre più spesso lavoriamo con aziende che si uniscono, insieme a Fondazione Cariplo, alla potente rete del Terzo Settore. È' un'alleanza virtuosa".

L'innovatività del Banco dell'energia è collegata anche alla modalità di raccolta fondi: per la prima volta sarà infatti la bolletta dei consumi elettrici o del gas lo strumento per raccogliere le risorse da destinare alle famiglie in difficoltà. I clienti A2A Energia, la società commerciale del Gruppo A2A con contratto elettricità (mercato libero) o gas potranno infatti richiedere l'addebito diretto della donazione in bolletta. Per chiunque voglia partecipare alla raccolta fondi è invece sempre possibile effettuare una donazione libera tramite bollettino postale, bonifico o carta di credito.

Il 25 gennaio sarà possibile seguire, a partire dalle 10,30, in diretta straming su www.fondazionecariplo.it la presentazione dettagliata del bando. Tutte le informazioni per aderire al "Banco dell'energia" sono consultabili online sul sito web dedicato www.bancodellenergia.it.