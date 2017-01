Milano, 4 gen. (askanews) - Tra oggi e domani sulla Lombardia si abbatteranno venti forti con raffiche tra i 60 e i 70 chilometri orari con puntr di 100 chilometri orari in montagna sopra i mille metri. Insieme ai venti forti ci saranno deboli nevicate sulle Alpi settentrionali di confine. Proprio per questo la sala operativa della Protezione civile lombarda ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancio) per rischio vento forte in diverse aree della Lombardia. In particolare la Protezione civile regionale segnala la Valchiavenna, (provincia Sondrio), Laghi e Prealpi, Varesine, provincia Varese), Lario e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, nodo idraulico di Milano, province Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese, bassa pianura occidentale, Appennino pavese. Codice giallo invece su altre zone omogenee.

Comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) invece per rischio neve per il 5 gennaio in Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina e Alta Valtellina. In base alle previsioni meteorologiche emesse dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente) sono attese deboli nevicate sui settori alpini più settentrionali con quota neve in abbassamento da 1.400 metri circa a 800 metri circa.