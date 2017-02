Milano, 27 feb. (askanews) - "Abbiamo deciso di erogare 3,5 milioni di euro a fondo perduto per sostenere la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari e per migliorare l'offerta di edilizia universitaria. Una scelta importante perché si inserisce in un più ampio progetto di attrattività economica e valorizzazione del nostro capitale umano, che e' tra i migliori al mondo come ci dimostra l'elevato numero di multinazionali presenti sul nostro territorio". Lo ha detto il vice presidente della Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, illustrando una delibera, approvata oggi, su sua proposta, dalla Giunta regionale.

Il contributo di 3,5 milioni di euro andrà a valere sul fondo di Finlombarda istituito con la Legge regionale 22/2016. I soggetti destinatari sono, tra gli altri, le Aler, le università statali e le non statali legalmente riconosciute, oltre agli istituti di alta formazione artistica e musicale, le cooperative di studenti, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e le fondazioni attive nel campo dell'housing sociale e delle residenze universitarie.