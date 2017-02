Lombardia: al via sconto 20% per utenti Telepass su Teem, BreBemi

Milano, 1 feb. (askanews) - È scattato oggi e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, lo sconto del 20% sui pedaggi riservato agli utenti dotati di Telepass Family o Business che percorrono la Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM -32 chilometri da Melegnano ad Agrate Brianza) e BreBeMi (63 chilometri da Chiari Est a Liscate).

Tangenziale Esterna e BreBemi hanno, dunque, rispettato l'impegno di rendere più conveniente la fruizione delle due Autostrade attraverso un incremento del "Best Price" (dal 15% al 20%) praticato sino alla mezzanotte di ieri che permette di neutralizzare gli aumenti delle tariffe registrati il primo gennaio scorso. In virtù del 20% di agevolazione rispetto alla tariffa piena (vedi tabella comparativa allegata), automobilisti e motociclisti potranno, quindi, risparmiare sino a 2,7 euro (5,40 euro A/R) per gli spostamenti tra Milano e Brescia (Vizzolo Predabissi-Chiari Est). Per il medesimo viaggio, gli autotrasportatori potranno, invece, usufruire di una riduzione sino a 7,30 euro (14,60 euro A/R). L'agevolazione vale sette giorni su sette per tutti gli spostamenti effettuati lungo qualsiasi tratta coperta dell'Asse formato da A58-TEEM e da A35-BreBeMi. Va ricordato che il ribasso non è esteso alle interconnessioni di A58-TEEM con A1 Milano-Napoli e A4 Torino-Trieste.

L'applicazione del 20% di sconto risulta automatica per i 50.000 Telepass già iscritti alla precedente promozione del 15%. I possessori di queste apparecchiature non devono, perciò, espletare alcuna procedura per vedersi riconosciuto il ritocco del bonus. Le Concessionarie da oggi hanno, al contempo, provveduto a semplificare le modalità di adesione per gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti interessati a godere della riduzione del 20%. Per iscriversi al "Best Price", gli utenti Telepass possono seguire le istruzioni consultabili sui siti Internet www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it.