Milano, 31 gen. (askanews) - Diplomatici e rappresentanti di trenta Paesi di tutti i continenti a Cremona per individuare e promuovere strumenti concreti contro lo spreco alimentare. Si svolgerà il 3 e il 4 marzo nella città lombarda l'incontro internazionale organizzato dal Centro Incontri Diplomatici, in partnership con la Federazione Nazionale Consoli Esteri e sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento europeo. Hanno assicurato il loro patrocinio, oltre al Consiglio Regionale della Lombardia, anche la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Agricoltura, il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia e le principali istituzioni territoriali.

"Questa iniziativa ha una duplice valenza - ha detto Cattaneo -. Innanzitutto è la testimonianza concreta di come, soprattutto dopo Expo 2015, la Lombardia stia lavorando concretamente per facilitare il dialogo, il confronto e lo scambio di esperienze tra i popoli. Dobbiamo costruire i ponti, non i muri - ha proseguito Cattaneo - condizione indispensabile per non alimentare lo scontro e le guerre ma per mantenere la pace nel mondo. L'appuntamento cremonese ha però anche il merito di porre nuovamente l'attenzione sulla necessità di contenere lo spreco alimentare: la Lombardia ha approvato prima fra tutte una legge che riconosce il diritto al cibo per tutti e dedica una articolo specifico alle misure di contenimento dello spreco degli alimenti. Oggi - ha concluso Cattaneo - nel mondo esistono un miliardo di obesi a fronte di un miliardo di denutriti: serve una forte azione culturale, educativa e formativa perche entrambe le cifre possano ridursi sensibilmente".

Alla presentazione dell'evento ha partecipato anche il presidente della Commissione Affari istituzionali Carlo Malvezzi, il Console Generale di Slovenia dottor Gianvico Camisasca in qualità di Vice Presidente della Federazione Nazionale dei Consoli Esteri, il presidente del Centro Incontri Diplomatici Emanuele Bettini, Fabrizio Pizzamiglio in rappresentanza della Provincia di Cremona e il presidente della Commissione Cultura del Comune di Cremona Luca Burgazzi. Il convegno è organizzato in collaborazione con l'Università Bicocca di Milano e l'Università del Cattolica Sacro Cuore di Piacenza e Cremona.

"Non è un caso che ad ospitare un simile evento sia proprio Cremona - ha sottolineato Carlo Malvezzi -: il territorio cremonese detiene il record nazionale nella produzione di latte, qui hanno sede le maggiori aziende di trasformazione agroalimentare e nell'ambito del settore agricolo e alimentare sono stati premiati e finanziati in questi ultimi mesi ben 8 progetti di cooperazione transazionale. L'evento di inizio marzo sarà anche una occasione utile e importante per il territorio per favorire incontri BtoB e sviluppare nuovi accordi commerciali e produttivi con i Paesi esteri presenti, grazie anche alla presenza e al sostegno diretto delle rappresentanze diplomatiche".