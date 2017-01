Milano, 27 gen. (askanews) - L'Autorità nazionale anticorruzione ha espresso apprezzamento nei confronti dell'amministrazione comunale di Milano per avere recepito i rilievi fatti nel luglio scorso sulla realizzazione della linea metropolitana M4 in città: in una lettera inviata al sindaco Giuseppe Sala si riportano gli esiti del tavolo tecnico istituito proprio presso l'Anac su richiesta del Comune del capoluogo lombardo. È quanto comunica Palazzo Marino in una nota.

L'Anac nella lettera ha scritto che il tavolo tecnico ha operato "secondo un indirizzo teso a porre in essere ogni possibile adeguamento ai precetti espressi con la delibera 757/2016" e ha rilevato "il proposito di operare l'allineamento ai rilievi dell'Anac in modo dinamico e persistente nonché secondo i principi di leale collaborazione".

