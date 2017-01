Lettera di Sala e Maroni a Gentiloni per attivare governo su Ema

Milano, 11 gen. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, hanno scritto una lettera al presidente della Consiglio, Paolo Gentiloni, per sollecitare una "forte azione politica" del governo in sede Ue per cercare di portare da Londra a Milano la sede dell'Agenzia europea per i medicinali. "Capiamo che i tempi somo estremamente caldi. Si tratta di lavorare insieme, noi ci occupiamo della parte gestionale, ma serve una forte azione politica. Noi ci crediamo molto".