Roma, 28 gen. (askanews) - "L'emergere di nuovi diritti, la sete di una sempre più efficace tutela giurisdizionale degli stessi, attribuisce al potere giurisdizionale, latamente inteso, un ruolo non più periferico nell'assetto istituzionale: non fosse altro perché è l'unico dei tre 'poteri' dello Stato che il cittadino può direttamente attivare e dal quale può legittimamente attendersi una risposta alla propria istanza di giustizia". Lo dichiara il Cons. Antonio Leone cha ha rappresentato il Csm alla corte di appello di Brescia. "Per questo va ribadita la necessità che la Magistratura nel suo insieme e singolarmente serbi la propria terzietà costituzionale, quale potere neutro, impermeabile ad ogni impropria vicinanza a centri di interesse politico, economicoo, peggio, a poteri occulti".

"L'intervenuta radicale revisione del Testo Unico sugli incarichi direttivi - continua Leone - raggiungerà l'obiettivo di garantire più certezza nei tempi di designazione dei capi degli uffici e di collegare le aspirazioni con elementi di merito, capacità organizzativa, professionalità e aggiornamento, solo se ci si spoglierà di prese di posizione correntizie e di pregiudizi personali".