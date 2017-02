Milano, 23 feb. (askanews) - "La legge oggi ha condannato gli imprenditori della paura. Non c'è altra definizione per chi, come la Lega, costruisce propaganda politica speculando sul dramma di profughi e richiedenti asilo. Questa sentenza chiarisce che le parole contano e che non si può usarle impunemente per creare un clima di odio e discriminazione". Lo ha affermato Chiara Cremonesi, capogruppo di Sel nel Consiglio regionale della Lombardia, commentando la decisione del Tribunale civile di Milano che si è pronunciato contro la Lega Nord per l'utilizzo improprio e discriminatorio del termine 'clandestino'.

"Per tutta reazione, ora Maroni e Salvini via social fanno le povere vittime a casa loro - ha aggiunto Cremonesi - Non comprendendo, o forse comprendendolo fin troppo bene, che soffiare sul fuoco dei problemi è il modo migliore per aizzare lo scontento senza risolverli. Penso che i cittadini si aspettino dalla politica risposte efficaci e anche umanità. Non certo le indegne, e illegittime, sparate leghiste contro donne, bambini e uomini - ha concluso - in fuga da guerre e persecuzioni".