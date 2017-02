Per Salvini unico appuntamento domani mattina in Liguria

Milano, 17 feb. (askanews) - Lega nord in piazza domani e domenica in tutta Italia con oltre mille gazebo per chiedere elezioni politiche anticipate. L'iniziativa, che si svolge tutti gli anni come campagna per il tesseramento al Carroccio, quest'anno è stata adattata alla contingenza politica: "Voto subito", è lo slogan. E il caos nel Pd lo sfondo sui cui fare leva: "Sessanta milioni di persone ostaggio dei litigi del Pd. Basta! Se voi mi date una mano, scendiamo in piazza. Voto subito", è la "call to action" di Salvini al popolo leghista.

La manifestazione mobiliterà migliaia di militanti, la maggior parte in Lombardia, dove però non è prevista la presenza del leader leghista Matteo Salvini, che incontrerà invece domattina alle 11 i giornalisti presso un gazebo di Recco, in Liguria.

Accanto alla Lega, che in Lombardia si è organizzata in circa 625 piazze, anche i Comitati "Noi per Salvini". "Vi aspettiamo in piazza, per cercare di svegliare questa politica", è stato l'appello di Salvini dei giorni scorsi agli ascoltatori di Radio Padania. Per il leader leghista con l'attesa per il congresso del Pd, ci aspettano "due mesi di rotture di palle televisive mentre l'italia è ferma. Vinca chi vinca. Sono tutti uguali. Ne scegliessero uno e ci mandassero a votare" altrimenti "sarebbe un golpe".

Il refrain di Salvini delle ultime settimane è che un'alleanza con "questo Berlusconi", che il leader leghista non sente "da tempo", non è possibile. "Quello che mi impedisce di pensare a un'alleanza con questo Berlusconi - ha ripetuto - è quando lui dice di essere un moderato, un europeista, che non ci si può liberare dall'Euro e che non esclude di allearsi con Renzi". Quindi, il Paese "non può rimanere a vita in attesa di una telefonata da Arcore". E ad elezioni subito (il leader leghista scommette su giugno ndr) ci si può andare perché è Renzi, non Berlusconi, come invece aveva affermato Roberto Maroni, a "dare le carte". "I numeri dicono che le carte le dà Renzi che ha la maggioranza in Senato e alla Camera - ha detto -. Tutti gli altri assistono".