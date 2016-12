Roma, 29 dic. (askanews) - "Un altro terrorista espulso in Lombardia: un tunisino che preparava attentati in Italia. In Lombardia negli ultimi due mesi sono stati arrestati o espulsi sei presunti terroristi, oltre all'uccisione di Amri. Non basta tutto questo per far svegliare il Governo e comprendere una volta per tutte che è in Lombardia l'epicentro dell'attività jihadista in Italia?". Lo afferma Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda.

"Non bastano oltre venti casi di arresti ed espulsioni sul territorio lombardo in questo 2016 - insiste - per convincere il ministro degli Interni a inviare in Lombardia più uomini e maggior risorse per una drastica azione di prevenzione e per un giro di vite sulle centinaia di moschee e sui centri islamici presenti in Lombardia?"

"Bene gli arresti e le espulsioni, ma bisogna risalire ai 'cattivi maestri' a chi indottrina e radicalizza queste persone trasformandoli in potenziali jihadisti e ai loro finanziatori che li foraggiano: per questo chiediamo l'istituzione di un pool specifico in Procura che si occupi solo della prevenzione e della repressione del terrorismo islamico", conclude l'esponente della Lega.