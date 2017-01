Grimoldi: "non solo Area Expo nelle zone economiche speciali"

Milano, 11 gen. (askanews) - "Al ministro De Vincenti, oggi a Milano, chiediamo che nella proposta che il Governo formalizzerà entro qualche settimana all'Unione Europea per la creazione sul territorio italiano di Zone Economiche Speciali, di includere nelle aree interessate da questa specialità, con gli annessi benefici fiscali, oltre all'area Expo, anche l'area dei territori lombardi che confinano con la Confederazione elvetica, sulla base di una legge regionale della Lombardia per l'istituzione della zona economica speciale, legge che il Consiglio regionale ha approvato nel febbraio 2014".Lo ha chiesto in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e Segretario della Lega Lombarda-Lega Nord.