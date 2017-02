Milano, 23 feb. (askanews) - "Bene ha fatto il Tribunale di Milano. Le delicate questioni legate all'immigrazione non si affrontano con slogan sguaiati e sterile demagogia come fa la Lega, ma con proposte concrete, come quelle portate avanti dal ministro Minniti, che coniugano legalità, sicurezza e integrazione. Misure che mirano a ridurre i tempi per ottenere lo status di rifugiato, l' accelerazione dei rimpatri per chi non è in regola e il raddoppio dei soldi per i rimpatri volontari. E per chi ha diritto a restare in Italia lavori socialmente utili per favorire l'integrazione.".

Lo ha dichiarato il segretario e consigliere regionale del Pd Alessandro Alfieri commentando la sentenza del Tribunale di Milano che condanna la Lega Nord a Saronno a pagare 10mila euro di danni per il reato di discriminazione, per aver usato il termine 'clandestini' sui manifesti affissi nell'aprile scorso a Saronno, per indicare quelli che, a termini di legge, sono invece 'richiedenti asilo'.