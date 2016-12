Milano, 26 dic. (askanews) - "Abbiamo deciso di destinare ancora 50 milioni delle economie delle risorse degli ammortizzatori in deroga, al Programma Garanzia Giovani, sfruttando la corretta possibilita' prevista dalla normativa nazionale di destinare parte delle risorse delle politiche passive alle politiche attive del lavoro". Lo dice oggi Valentina Aprea assessore all'Istruzione, Formazione professionale e Lavoro di Regione Lombardia.

"Dopo gli esiti del referendum costituzionale che hanno confermato la competenza delle Regioni ad articolare e organizzare sul territorio i servizi per il lavoro per accompagnare le persone in cerca di lavoro - spiega Aprea - intendiamo esercitare ulteriormente le nostre prerogative costituzionali per rafforzare il nostro sistema di politiche attive del lavoro". "I nostri due programmi, Dote Unica Lavoro, rivolto a tutte le persone in cerca di lavoro, e Garanzia Giovani, rivolto a giovani NEET, hanno dimostrato di essere capaci di offrire alle persone di qualunque fascia di eta' servizi personalizzati di inserimento lavorativo con ottimi risultati in termini occupazionali", continua l'assessore. "Assieme all'efficace sistema di politiche del lavoro, abbiamo sfruttato la competenza regionale esclusiva anche in materia di istruzione e formazione professionale per rafforzare questo importante segmento della formazione dei piu' giovani dandogli una declinazione duale. Con i 27 milioni aggiuntivi previsti dalla Legge di bilancio per il 2017 - aggiunge - proseguiremo con la sperimentazione dello stesso sistema duale", sottolinea l'assessore.

"Il nostro obiettivo e' di consentire a tutti i giovani lombardi di acquisire tutti i titoli attraverso un contratto di apprendistato e senza soluzione di continuita'. I numeri di contratti attivati - prosegue Aprea - sono triplicati rispetto agli scorsi anni e ci aspettiamo che crescano ancora considerato che l'apprendistato duale, soprattutto quello di primo livello, si conferma la formula contrattuale piu' conveniente per i datori di lavoro". (segue)