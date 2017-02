Volevano disfarsi di 5,2 kg di "erba" in via Cimarosa a Pioltello

Milano, 9 feb. (askanews) - Due albanesi di 20 e 21 anni, uno dei quali pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri nel loro appartamento all'ultimo piano di uno stabile in via Cimarosa nel Quartiere Satellite di Pioltello, nel Milanese. Secondo quanto riferito dall'Arma, nel corso di un controllo straordinario del territorio, i militari hanno intimato di aprire la porta d'ingresso della loro abitazione agli occupanti, senza però ottenere risposta nonostante fosse evidente la presenza di qualcuno all'interno. Nello stesso momento alcuni carabinieri, saliti in cima al condominio per controllare che nessuno fuggisse, hanno sorpreso i due ventenni che lanciavano un trolley sul tetto dal balcone del loro appartamento. Nella valigia c'erano sei telefoni cellulari e otto involucri che contenevano oltre 5,2 kg di marijuana.

Dopo il lancio, gli albanesi hanno aperto la porta di casa, dove i carabinieri hanno trovato anche numerosi attrezzi da scasso. Oltre ai due pusher, è finito in manette anche un 42enne moldavo perché rientrato in Italia senza alcuna autorizzazione dopo essere stato espulso nel settembre scorso.