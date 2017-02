Milano, 10 feb. (askanews) - Il Fuorisalone di Milano si allarga alla stazione Centrale. Lo spazio dei Magazzini Raccordati, a lungo dismesso, risorge in occasione del Salone del 2017, in calendario dal 4 al 9 aprile, grazie ai Ventura Projects: dopo via Ventura, tradizionale location in zona Lambrate che ospita il design contemporaneo in città, anche la zona della stazione ferroviaria diventa protagonista della settimana di eventi paralleli a quelli istituzionali.

Nella restaurata hall della stazione Centrale, dove un tempo c'era il ristorante di prima classe, è stato presentato il nuovo polo del design di Ventura Centrale: una scelta che Margriet Vollenberg, direttore di Ventura Projects, ha fatto dopo un anno di sopralluoghi a Milano, colpita da questo spazio, in posizione strategica in città.

Dalla stazione Centrale passano i visitatori del Salone, sia chi arriva dagli aeroporti o in treno in città, sia chi passa dalla metro: ecco perchè gli organizzatori si attendono di superare i 100mila visitatori nei due spazi di Ventura e stazione centrale, collegati dalla linea 2. "Quest'anno facciamo un salto in avanti e aggiungiamo alla piattaforma per gli emergenti e alle accademie un progetto dedicato ai designer e artisti consolidati" ha spiegato Fulvia Ramogida, project manager di Organization in design dei Ventura Projects.

I Magazzini Raccordati sono composti da oltre 100 spazi su un totale di 40mila metri quadri lungo le vie Ferrante Aporti e Sammartini, in stile tardo liberty con influenze Decò, che fu costruito nel 1914 per lo stoccaggio e la distribuzione delle merci arrivate in treno, trasportate su rotaie interne in modo da mettere in comunicazione i vari spazi. Usati come deposito di armi in guerra e poi come luogo di accoglienza degli immigrati negli anni '60, dagli anni '70 i Magazzini sono stati abbandonati.

Il filo conduttore di Ventura Centrale e Lambrate è "la volontà di offrire ai designer, aziende scuole o emergenti, luoghi neutri per presentare nel modo più libero le installazioni e rispondere a nuove esigenze. Otto anni fa furono create piattaforme per i giovani che non avevano un posto dove esporre, ora c'è un luogo per le aziende che vogliono grandi installazioni" ha aggiunto Fulvia Ramogida. L'obiettivo dei Ventura Projects è infatti illustrare la direzione che prende il design contemporaneo.

Tra i nomi più importanti che espongono a Ventura Centrale, su uno spazio finora sfruttato di 2.500 metri quadri, ci sono: Salviati, azienda italiana con 150 anni di storia che realizza installazioni in vetro di Murano e collabora con Luca Nichetto, stella del design italiano, Lee Broom, un altro giovane designer che si occupa di arredamento di interni premiato dalla regina Elisabetta per come ha sviluppato il suo business in 10 anni di attività e l'ambasciatore del design olandese Marteen Baas.

Negli spazi di via Ventura, dedicati alla riflessione su come il design può cambiare il mondo, espongono gli studenti della scuola Central Saint Martins, l'azienda Logotel e Atelier Mendini che presenta il progetto Ecopixel incentrato sull'uso delle nuove tecnologie con l'uso di una plastica riciclata per la realizzazione di sedute.