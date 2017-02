Milano, 27 feb. (askanews) - Da Armani a Naomi Campbell, da Valentino ad Anne Wintour, dall'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi a Diego Della Valle, fino ad Afef col marito Marco Tronchetti Provera, Lapo Elkan, Matteo Marzotto, Carla Bruni. Tutto il mondo della moda, e non solo, si è riunito a Milano in ricordo di Franca Sozzani, la direttrice di Vogue Italia scomparsa lo scorso 22 dicembre. La navata centrale del Duomo di Milano era gremita di gente, ai primi banchi la famiglia col figlio Francesco e la nipote Sara che, durante la cerimonia, hanno letto rispettivamente la seconda e la prima lettura.

A officiare la messa l'arciprete del Duomo, Gianantonio Borgonovo, che in apertura ha commesso una piccola gaffe confondendo Franca con la sorella Carla. "Devo chiedere scusa, Carla non ne abbia a male - ha detto prima dell'omelia - è un augurio di lunga vita".

E proprio nella sua predica monsignor Borgonovo ha detto: "Bisogna avere il coraggio di distruggere tutti gli idoli che ci creiamo, solo Dio dà pienezza alla vita". "Quando una persona come Franca ci lascia e guardiamo a ritroso nella sua vita, troviamo proprio la fiducia in un Dio che si manifesta a nutrire tante decisioni e interessi che hanno popolato la sua esistenza" ha proseguito ricordando l'impegno sociale della direttrice di Vogue Italia a partire dalla nascita nel 1991 di Convivio e poi nel 2001 con la creazione di Child Priority. "Queste sue attività sono la facciata di un edificio ma il segreto di tutto questo - ha aggiunto - è aver incontrato l'amore di Dio". "Non vogliamo giudicare nessuno - ha concluso - ma solo questo amore è in grado di sopportare il dolore e la vita".