Milano, 7 feb. (askanews) - La Mille Miglia compie novant'anni dalla prima edizione del 1927 e si prepara alla partenza la trentacinquesima edizione rievocativa con iscrizioni in forte crescita. Sono infatti 695 le domande di partecipazione e 440 le vetture accettate, tutte costruite tra il 1927 e il 1957, provenienti da 41 Paesi di cinque continenti. Partiranno giovedi 18 maggio e arriveranno domenica 21 maggio dopo avere attraversato piu di 200 comuni, sette regioni italiane e la Repubblica di San Marino. Tra le novità spiccano leprove spettacoloche le vetture disputeranno in alcune piazze storiche come quelle di Verona, Castelfranco Veneto, Ferrara, Pistoia, Busseto e Canneto sull'Oglio.

Le principali novità dell'edizione 2017, oltre al marchio celebrativo del novantesimo compleanno, riguardano l'aspetto sportivo con un sostanzioso aumento del numero di prove cronometrate, che salgono a 112, piu 18 rilevamenti in sette prove a media imposta. La classifica finale, dopo l'applicazione dei coefficienti (invariati dopo le modifiche dello scorso anno) sarà cosi costituita da un totale di 130 tratti a cronometro. Le ultime prove di questo tipo, decisive per la classifica, saranno disputate sulle piste dei Tornado del Sesto Stormo dell'aeroporto militare di Ghedi.

Il prologo (martedi 16 maggio) sarà il Trofeo Roberto Gaburri, gara di regolarità alla quale prenderanno parte un centinaio di vetture. Dopo verifiche e punzonatura, che saranno come sempre tenute alla Fiera di Brescia e, di seguito in Piazza della Vittoria, la partenza della Mille Miglia 2017 avverrà da viale Venezia, alle ore 14:30 di giovedi 18 maggio. Rispettando la tradizione nata nel 1927, il percorso prenderà il via e terminerà a Brescia, attraversando mezza Italia prima e dopo il giro di boa a Roma.

La seconda tappa, venerdi 19 maggio, porterà i concorrenti a Roma passando per Padova, Ferrara, Ravenna, San Marino, Urbino, Gubbio, Perugia e Terni. L'arrivo nella capitale è previsto intorno alle 21:15, con la passerella in via Veneto. Il tratto piu classico della corsa è quello che comprende il passaggio a Ronciglione, Viterbo, Radicofani e Siena. Da Piazza del Campo la Mille Miglia 2017 salirà verso Nord passando a Montecatini Terme e Pistoia, valicando gli Appennini lungo il Passo dell'Abetone, per poi percorrere la pianura da Reggio Emilia a Modena. La terza tappa si concludera a Parma. Da qui, la mattina di domenica 21 maggio, è prevista la risalita della Pianura Padana attraverso Cremona e Mantova con pausa a Rovato prima della passerella finale.