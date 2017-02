Milano, 13 feb. (askanews) - La Regione Lombardia chiede al governo di attivare entro sei mesi un presidio di militari in tutte le stazioni dei Comuni capoluogo. Lo ha riferito l'assessore ai Trasporti, Alessandro Sorte, dopo l'aggressione subita giovedì scorso da una studentessa sulla linea ferroviaria Milano-Mortara. Dal canto suo la Regione ha stanziato per il 2017 sei milioni di euro per la sicurezza e le guardie private.

"Abbiamo chiesto - ha detto Sorte - al governo, come hanno fatto anche amministratori di centrosinistra come Gori e Sala, di avere militari nelle stazioni. A Milano ne sono arrivati, ma non a Bergamo. Va sradicato il concetto della stazione come terra di nessuno. Lo facciamo se mettiamo, almeno nelle stazioni dei Comuni capoluogo, un presidio militare. Noi come Regione facciamo la nostra parte, ma chiediamo" anche aiuto al governo.

"Noi investiamo in sicurezza per il 2017 più di quanto abbiamo investito nell'anno di Expo, ma la svolta la deve dare il governo e la proposta concreta che noi facciamo, è quella di un presidio militare nell'arco di sei mesi almeno nelle stazioni dei comuni capoluogo" ha ribadito l'assessore.