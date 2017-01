Milano, 17 gen. (askanews) - Tra i capolavori della Pinacoteca di Brera, i tarocchi prendono vita in una perfomance suggestiva. Si presenta così, tra tradizione e modernità, la collezione maschile di Trussardi per il prossimo inverno. "Questa presentazione è ispirata dal mondo dei tarocchi. Ci sono 15 uomini che rappresentano alcune figure importanti della tradizione del tarocco, volevamo creare un guardaroba maschile senza tempo, come il significato dei tarocchi. Queste figure sono un punto di riferimento della nostra cultura - spiega Gaia Trussardi direttore creativo del marchio fondato dal nonno Dante e reso celebre dal padre Nicola e che ora porta avanti col fratello Tomaso. - Un guardaroba fatto di capi iconici, che derivano dalla tradizione di Trussardi, come il parka, il giubbino montone, la sahariana, il cappotto vestaglia e tanti altri capi spalla realizzati in pellami realizzati nei colori tipici del dna Trussardi"

Uomini ideali senza tempo, che narrano una nuova idea di stile all'interno di piccoli palcoscenici tra le opere d'arte, per la quarta presentazione di Trussardi nel celebre museo milanese.

"Le tendenze del mondo del guardaroba maschile sono tante ed è difficile trovare delle radici, per questo ho voluto creare un guardaroba che desse l'idea di radici e di durevolezza nel tempo" prosegue Gaia.

Nelle sale di Brera, tra i quadri "incerottati" dopo il blackout dell'impianto di umidificazione", Tomaso Trussardi ha fatto il punto sulla strategia del prestigioso marchio di cui è amministratore delegato. Il mercato italiano è stabile anche se i clienti sono spaventati per l'incertezza politica, crescono quelli cinese e giapponese e va bene anche quello russo.

"Noi siamo contenti, nel 2016 abbiamo fatto una grande ristrutturazione e abbiamo recuperato molto margine e il 2017 sarà all'insegna di una ristrutturazione importante ma con segno positivo. Noi abbiamo un archivio enorme una grande eredità da cui vogliamo attingere per portare il nostro marchio nel mondo, bisogna infatti ricordare che la prima collezione Trussardi risale al 1983 e dal 1911 fa capi di pelletteria" spiega Tomaso Trussardi.

Ammiratissima tra le opere d'arte Michelle Hunziker, moglie di Tomaso e testimonial del marchio con look maschile, molto elegante.