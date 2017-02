Milano, 25 feb. (askanews) - "Milano è una capitale europea e mondiale, che due anni fa ha ospitato un grande evento internazionale come Expo. Anche in quell'occasione, l'Alfa Romeo c'è stata, organizzando la corsa Shangai-Milano, sedi Expo 2010 e 2015. Siccome il prossimo Expo 2020 sarà a Dubai, pensiamo a organizzare una corsa Milano-Dubai. Portiamo il 'testimone', magari un modellino dell'Albero della vita, in quella città. Se lo farete, noi vi sosterremo e magari, a una tappa parteciperò anch'io". E' la proposta lanciata dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, durante il suo intervento alla cerimonia per la "Premiazione dei campioni Alfa Romeo" al Museo del Biscione di Arese, alle porte di Milano.

"La Regione c'è. Tutte le volte che si tratta di sostenere e promuovere le nostre eccellenze, noi ci siamo. Con interventi e sostegni concreti", ha detto Maroni ricordando il forte impegno messo in campo da Regione Lombardia per mantenere a Monza il Gran Premio di Formula uno. "Non è stato facile - ha osservato - ma ci siamo riusciti, grazie a un intenso lavoro e una grande collaborazione con tutte istituzioni coinvolte". Poi, raccogliendo una proposta lanciata dal presidente della Scuderia del Portello, si è detto disponibile a progettare insieme nuovi eventi al parco e all'autodromo del capoluogo brianzolo legati alle auto storiche del marchio del Biscione. "Questa location - ha evidenziato il presidente - è un palcoscenico mondiale, sul quale moltiplicheremo le iniziative legate al nostro territorio e alle sue tante eccellenze".