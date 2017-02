Azienda non ha partecipato al tavolo al ministero dello sviluppo

Roma, 8 feb. (askanews) - Il viceministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova richiama la K-Flex a dimostrare "senso di responsabilità" dopo l'avvio della procedura per i licenziamenti collettivi. Al ministero c'è stato infatti un incontro sulla vertenza K-Flex, cui hanno partecipato il viceministro, i sindacati, i rappresentanti della Regione Lombardia ma non la proprietà.

"L'azienda - sottolinea Bellanova - si sottrae al confronto e avvia contestualmente la procedura di licenziamento collettivo per 187 persone. Questo comportamento è inaccettabile, in particolare quando ci sono in ballo la vita delle persone, posti di lavoro e quindi il destino di centinaia di famiglie".

"Come da procedura - aggiunge il viceministro - nei prossimi giorni il confronto dovrà svilupparsi a livello locale, ma ho già assunto con i rappresentanti della Regione l'impegno a riconvocare rapidamente le parti appena mi sarà richiesto. Richiamo la proprietà al senso di responsabilità non dimostrato in questa circostanza".