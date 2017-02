Milano, 28 feb. (askanews) - Jacuzzi ha trasferito la sede di produzione di alcuni modelli di Spa dal Nord-America in Italia, a Valvasone Arzene (Pordenone), dove le linee di fabbricazione sono già attive.

La decisione, che integra e supporta l'apertura avvenuta da pochi mesi del quartier generale europeo marketing, sales e contract Jacuzzi Emea a Milano, rientra nella strategia dell'azienda di potenziare la propria presenza in Europa e Asia nel mercato delle Spa. Data la crescente richiesta per questa categoria di prodotti, dovuta in particolare allo sviluppo del turismo del wellness, Jacuzzi punta a superare la propria quota di mercato del 20% nei prossimi tre anni con investimenti in R&D che superano il milione di euro.

"Nei prossimi 3 anni Jacuzzi otterrà un incremento del 50% per volumi produttivi e di affari nei mercato delle Spa, questo anche grazie allo sviluppo del settore contract: il nostro obiettivo è quello di accrescere la nostra quota per l'area Europa al di sopra del 20%", ha dichiarato Fabio Felisi, President & General Manager Jacuzzi Emea-Asia. "Questo ambizioso obiettivo sarà raggiungibile generando vantaggio competitivo attraverso la creazione di prodotti premium: sono previsti - ha spiegato - investimenti nel settore ricerca e sviluppo superiori ad un milione di euro, che permetteranno di sfruttare al meglio le eccellenze operative del gruppo, ma soprattutto permetteranno di ottimizzare i sistemi produttivi e la distribuzione a livello globale, in un'ottica di lean production e industria 4.0".