Milano, 30 gen. (askanews) - "'Confini forti e controlli rigidi. No al caos europeo'. Le parole di Donald Trump sono di assoluto buon senso. Quanto deciso dal presidente americano è esattamente quello che la pavida Unione europea avrebbe dovuto fare già da anni". Lo ha affermato in una nota Tony Iwobi, responsabile federale Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Nord.

"Chi si indigna e protesta per le misure prese dal nuovo inquilino della Casa Bianca - ha sostenuto Iwobi - non conosce il significato delle parole sicurezza e ordine. L'immigrazione è una cosa seria e va gestita, altrimenti si alimentano il terrorismo e la violenza. Non solo, la fallimentare politica dei governi italiani del Pd è la causa principale delle morti in mare sempre più numerose. L'ipocrisia dei buonisti mondialisti - ha proseguito l'esponente leghista - di cui l'Italia e l'Europa sono pieni, attaccano Trump per nascondere il loro fallimento. Razzista non è Trump, razzista è che non controlla i confini e così facendo crea e alimenti mostri sociali e guerre tra i poveri. Non appena Matteo Salvini sarà presidente del Consiglio con il voto del popolo - ha profetizzato Iwobi - anche l'Italia avrà (finalmente) un governo serio che metterà al centro la tutela dei propri cittadini, compresi quei tanti immigrati regolari che sono i primi a non volere il caos del Pd e dell'Europa".