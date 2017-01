Roma, 25 gen. (askanews) - "Al voto subito, la sentenza è immediatamente applicabile e non ci sono motivi per non andare al voto". Per il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, "è questo il messaggio" che è arrivato dalla sentenza della Consulta. Uscendo dalla Conferenza delle Regioni, Maroni ha spiegato che "la democrazia con la D maiuscola deve prevalere".