Milano, 7 feb. (askanews) - superEva, il primo sito italiano di contenuti di Italiaonline, compie un anno e si rinnova completamente con l'obiettivo di confermarsi come punto di riferimento per chi cerca contenuti divertenti, stimolanti e "feel good".

"Il bilancio del primo anno di superEva" - ha commentato Domenico Pascuzzi, direttore National Marketing di Italiaonline - è estremamente positivo: abbiamo ottenuto una crescita di audience molto forte, trainata dalle componenti social e mobile. Ora, l'obiettivo del nuovo superEva è quello di diventare sempre di più il punto di riferimento per chi cerca contenuti trendy e feel-good e attrarre i Millennials, un target molto attivo sui canali social e difficile da raggiungere per gli inserzionisti".

Partendo dalla grafica, superEva che può contare su 2 milioni di utenti unici e 16 milioni di pagine viste mensili, ha un nuovo logo e un nuovo impianto per rendere ancora più semplice la navigazione. L'home page offre in primo piano gli articoli più visti, condivisi e commentati, mentre sulla sidebar destra compare il "trendometro", che mostra in tempo reale le notizie più interagite sulle piattaforme sociali e i contenuti più cercati sui motori di ricerca. Il cambiamento del look and feel si integra con la strategia editoriale data driven del portale realizzata dagli ingegneri di Italiaonline, che mescola le logiche dell'interazione umana con quelle del machine learning: una novità assoluta nel panorama editoriale italiano.

Punto di partenza è la dashboard, che evidenzia gli argomenti più cercati e discussi in Rete attraverso l'analisi sui social e i motori di ricerca. In seguito gli articoli sono redatti tramite crowdsourcing, grazie a un team di editor che scrivono on demand su segnalazione del team di superEva. A questo sistema, si aggiunge l'engagement che diventa l'elemento determinante per la visibilità sulla home page.

I contenuti di superEva puntano sul cosiddetto "feel good factor", con notizie basate su divertimento, curiosità, sui "come fare" e soprattutto sullo storie a lieto fine. Ricca è la sezione video, realizzati sempre on demand e in funzione dei trend più seguiti dal racconto di eventi e fatti curiosi all'illustrazione di scoperte scientifiche. Al classico menù di navigazione si affianca una categorizzazione dei contenuti per reaction: Lol, Gulp, Love, Wow e Pop.

Per quanto riguarda Italiaonline "il 2016 è stato un anno molto positivo e anche il 2017 sarà un anno di forte crescita, con dati già in miglioramento rispetto allo scorso anno", ha dichiarato Pascuzzi, aggiungendo "che a breve sarà annunciato un importante accordo sui contenuti video con un player italiano". In base ai dati Audiweb a novembre 2016 Italiaonline ha consolidato la propria posizione di prima internet company italiana con 4,6 milioni di utenti unici in media al giorno, (10,7 milioni la settimana) di cui 2,5 milioni da mobile (5,7 milioni settimanali) e il primato nelle page views, pari in media a 75 milioni al giorno.