Milano, 24 gen. (askanews) - Dopo l'ospedale di Desio il Nas di Milano del comando carabinieri per la tutela della salute nei giorni scorsi ha ispezionato anche il san Gerardo di Monza. Il Nucleo antisofisticazione e sanità, ha comunicato l'Asst di Monza, hanno trovato "tutto in regola con condizioni igienico sanitarie buone sia per quanto riguarda il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, cioè il reparto di Psichiatria, sia per il dipartimento di emergenza e urgenza cioè il Pronto soccorso".

Durante il sopralluogo sono stati visionati il registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti, gli specchi riepilogativi di medici e infermieri in turno nei reparti e gli specchi relativi ai tempi di attesa al Pronto Soccorso al momento dell'ispezione. I carabinieri hanno inoltre richiesto i titoli professionali e la relativa iscrizione all'albo del personale di turno al momento del controllo, il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e l'ultima raccolta documentata con formulario.

(segue)