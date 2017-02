Milano, 21 feb. (askanews) - Entro i primi di marzo la società Arexpo, proprietaria del sito sul quale si è svolta Expo 2015, proporrà alcune possibili soluzioni per ospitare sul proprio terreno l'Ema, agenzia europea per il farmaco oggi a Londra, e tra le ipotesi ci sarà probabilmente anche quella dell'utilizzo di Palazzo Italia, almeno in via transitoria. Lo ha detto il presidente di Arexpo, Giovanni Azzone, durante la presentazione del programma di eventi Experience 2017.

"Palazzo Italia è piccolo per le esigenze di Ema, per questo la soluzione ideale sarebbe realizzare edifici nuovi. Palazzo Italia rappresenta però una soluzione prestigiosa che si potrebbe proporre in una fase transitoria. Il luogo è bonificato e quindi ci può essere rapidità anche quando parliamo di realizzare con rapidità soluzioni nuove" con un nuovo edificio. La società calcola che Palazzo Italia può ospitare fin da subito 100 persone, ma con dei lavori di adattamento si può arrivare fino a 300 in pochi mesi.

"Presenteremo il nostro progetto, condividiamo l'obiettivo del tavolo di coordinamento preso il governo, ovvero di esperire ogni tentativo affinché Milano ospiti l'agenzia del farmaco. Riteniamo che l'Ema sulla nostra area possa rappresentare un ottimo completamento delle funzioni pubbliche che ospiteremo come la Statale e Human technopole. Presenteremo le soluzioni progettuali ai primi di marzo" ha aggiunto l'amministratore delegato di Arexpo Giuseppe Bonomi.