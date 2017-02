Milano, 27 feb. (askanews) - Una sfilata in una location inconsueta, per raccontare l'impegno di una banca, la più grande del Paese, al fianco di un settore chiave per il made in Italy, come quello della moda. Alla vigilia della chiusura della fashion week milanese, Intesa Sanpaolo ha aperto, per la prima volta, le porte della propria sede storica di via Verdi, a Milano, a 10 giovani talenti della moda. Nella cornice di Palazzo delle Colonne, 100 abiti hanno sfilato sotto lo Zodiaco, il celebre orologio in rame sbalzato e dorato eseguito da Giacomo Manzù nel 1941.

"Il messaggio che si vuole dare è la modalità innovativa con cui possiamo utilizzare i nostri spazi a seguito del nuovo lay out che abbiamo introdotto, cosa che non sarebbe stata possibile nel vecchio modello - ha detto Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo - Questo è il modo nuovo con cui la banca può essere piattaforma di crescita dell'economia reale ma anche di crescita delle opportunità che si possono dare ai propri clienti. Nel caso specifico a questi nuovi fashion designer che trovano spazio in una settimana importante come quella del fashion week a Milano".

Next trend, organizzato in collaborazione con il presidente onorario della Camera della Moda, Mario Boselli, è stata una occasione per giovani promesse come Hanita Push, Giulia Marani, Duyan, tra gli gli altri, di calcare le passerelle nella settimana più importante per il settore: "Noi siamo aperti a tutti: ai big qualora vorranno utilizzare i nostri spazi, - ha aggiunto Barrese - ma di sicuro la nostra banca come abbiamo sempre detto vuole essere il motore di crescita del Paese e lo è in particolare sostenendo le giovani generazioni e quindi i fashion designer. Lo facciamo anche in altri ambiti con il supporto che in genere diamo alle start Up".

Un modo dunque di restare connessi con le energie vitali del Paese come già accade per altri settori: "Il fashion è una delle tre 'F' chiave del nostro Paese insieme a food e furniture - ha proseguito Barrese - Proprio sul terzo noi saremo lo sponsor ufficiale del Salone del mobile conferma l'importanza che diamo a questi settori che rappresentano l'eccellenza del Made in Italy nel mondo".

Questa iniziativa, resa possibile grazie al riallestimento delle proprie sedi secondo quella che è la filosofia dello sharing, della condivisione, ha un significato particolare anche per la filiale stessa, sede storica per la città di Milano. "Noi vogliamo essere questo tipo di banca e operare in questo tipo di filiale - ha detto Mauro Federzoni, capo della direzione regionale Milano e Provincia - una filiale aperta, che alla domenica pomeriggio ospita un evento come questo, un emblema di una banca accogliente in una città che si sta muovendo a passi da gigante".