Milano, 8 feb. (askanews) - Intesa Sanpaolo sarà il principale partner istituzionale della 56esima edizione del Salone internazionale del Mobile che si svolgerà a Milano dal 4 al 9 aprile 2017. La scelta rientra nella strategia del gruppo di valorizzare il tessuto imprenditoriale italiano, per contribuire al rilancio delle piccole e medie imprese.

Durante il Salone e il Fuorisalone saranno previsti a Milano momenti di incontro con le aziende e con il pubblico, con allestimenti presso le Gallerie d'Italia e alcune filiali new-concept, allestite come un salotto dove ospitare nuove forme di socialità secondo la filosofia dello sharing, ossia la condivisione di progetti, spettacoli, incontri culturali, formativi, letterari o finanziari gratuiti e aperti al pubblico di clienti e non clienti.

"Il nostro affiancamento al Salone del Mobile è la naturale evoluzione di alcune iniziative che abbiamo sviluppato negli ultimi anni ed è motivato dall'interesse del gruppo Intesa Sanpaolo per tutto ciò che valorizza il made in Italy e il talento dell'iniziativa italiana nel mondo" ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. "Insieme con le nostre imprese clienti ci affacciamo, attraverso il Salone, su un orizzonte internazionale che promuove le eccellenze di un settore trainante per l'economia e per la reputazione italiana: essere l'unico partner istituzionale del Salone del Mobile per noi è l'occasione di proporre e condividere con il mondo del Design strumenti di crescita e di investimento per raggiungere nuovi primati" ha concluso Barrese.