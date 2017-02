Milano, 24 feb. (askanews) - Intesa Sanpaolo partecipa per la prima volta alla Milano Fashion Week allestendo una sfilata domenica 26 febbraio alle 18.30 nello storico Palazzo delle Colonne di via Verdi 8 in collaborazione con Mario Boselli, presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Nello storico salone dove campeggia lo Zodiaco, il grande orologio centrale in rame sbalzato e dorato eseguito nel 1941 dal maestro Giacomo Manzù, autore anche delle lesene in porfido nel sottoportico e degli altorilievi all'ingresso del palazzo, sfileranno 10 promesse della moda italiana. All'evento Next Trend presenteranno 10 outfit ciascuna Gilberto Calzolari, Ultràchic, Hanita Push, Giulia Marani, In Detail, Duyan, Mila Zb, Up!Loveit, Alessio Zinato, Es' givien.

Il gruppo bancario ha individuato in una delle sue storiche sedi milanesi, riallestita da pochi mesi negli interni secondo la filosofia dello sharing, il luogo ideale per la sua prima passerella. La filosofia della condivisione il principio ispiratore dei nuovi progetti culturali e commerciali di Intesa Sanpaolo: condividere esperienze, emozioni e storie capaci di generare nuove prospettive, un patrimonio comune di idee, nuovi scenari.

"La moda è uno dei settori trainanti per Milano e per il Paese e quindi per Intesa Sanpaolo, che è il motore di crescita dell'economia reale dell'Italia. La nostra banca riconosce anche il talento emergente italiano come elemento chiave per il rilancio dell'imprenditorialità del Paese e vuole contribuire al suo riconoscimento e sviluppo - ha detto Stefano Barrese - responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo -abbiamo scelto, con la sfilata in banca, un nuovo modo di affiancare 10 promettenti imprenditori perché condividiamo con essi valori ed emozioni che appartengono anche al patrimonio di Intesa Sanpaolo".

"I giovani stilisti con le loro energie creative sono la linfa vitale del sistema moda italiano, indispensabili per dare continuità al lavoro dei padri fondatori del made in Italy. È quindi importante l'iniziativa di Intesa Sanpaolo a favore di brand di qualità, adeguatamente selezionati - ha detto Mario Boselli, presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana - il fatto poi che questo evento si svolga all'interno di una importante filiale della Banca testimonia, con una immagine coerente, l'attenzione della finanza virtuosa al servizio dell'impresa".