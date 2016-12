Milano, 22 dic. (askanews) - La Fondazione Fiera di Milano deve "prendere qualche iniziativa" prima dell'udienza del 17 gennaio fissata per decidere sulla richiesta del commissariamento dei vertici di Fiera Milano (oltre a quelli della controllata Nolostand) formulata dal pm della Distrettuale antimafia, Paolo Storari. Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, spiegando di aver incontrato ier Giovanni Gorno Tempini, presidente della Fondazione Fiera, con il quale sono previsti altri incontri e con il sindaco di Milano Beppe Sala.

"In quanto soci della Fondazione, noi non interveniamo direttamente sulla Fiera Spa perché non possiamo farlo e non dobbiamo farlo ma sulla Fondazione sì. Voglio capire la posizione della Procura e capire cosa succede. E sempre attraverso la Fondazone dare indicazioni alla Fondazione stessa perché tutto si può fare tranne che attendere quello che succederà all'udienza del 17 gennaio. La Fondazione - ha osservato - deve prendere qualche iniziativa, questa è la mia opinione". Maroni ha quindi ribadito la sua "piena fiducia per il presidente Gorno Tempini e mi pare sia la stessa posizione del sindaco Sala".