Milano, 8 feb. (askanews) - "Facciamo i complimenti a tutti i bambini e al personale della primaria Pascoli, che si sono comportati in maniera esemplare durante l'evacuazione della scuola, guadagnandosi il plauso dei vigili del fuoco". E' quanto hanno dichiarato la vicesindaco del Comune di Milano e assessore all'Educazione, Anna Scavuzzo, accorsa sul posto, e l'assessore ai Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti, sottolineando che "in attesa di chiarire la dinamica dell'incidente, di cui non si sono ancora rintracciate le cause, vista l'assenza sul posto di prese elettriche o di altre strutture impiantistiche in grado di generare un corto circuito o una accidentale scintilla, abbiamo attivato una squadra di supporto al personale scolastico per il ripristino dei locali coinvolti da fumo e fuliggine. I nostri tecnici sono già al lavoro per verificare la presenza di eventuali danni strutturali nella porzione di corridoio interessata dall'incendio".

Palazzo Marino ha spiegato che quella di questa mattina, è stata "un'evacuazione in tempi record: alle 8:45, è suonato l'allarme antincendio e in meno di due minuti tutti i 540 alunni della scuola primaria Pascoli di via Rasori hanno abbandonato l'edificio". Il principio di incendio, si è sviluppato nella porzione di corridoio antistante la palestra al piano interrato, vicino a un tavolo di legno su cui erano appoggiati alcuni materassini di gommapiuma usati per fare ginnastica. Il fumo si è subito propagato ai piani superiori, facendo scattare la campanella d'emergenza. Il primo ad accorgersi dell'accaduto è stato un insegnante di educazione fisica che, prima di uscire da scuola, è intervenuto con un estintore per spegnere le prime fiamme.

