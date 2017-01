In fiamme l'appartamento di un palazzo di via Monteverdi

Milano, 12 gen. (askanews) - Aveva da pochi giorni compiuto 98 anni, Chiara Covini, la donna morta oggi pomeriggio nell'incendio della sua abitazione di un palazzo in via Monteverdi 1, in centro a Milano. Sono stati i vigili del fuoco, chiamati da una vicina, a trovare il cadavere dell'anziana nell'appartamento vicino a corso Buenos Aires, zona dello shopping milanese.

I vigili del fuoco per ora non fanno ipotesi sulle cause dell'incendio, che si è sviluppato attorno alle 17 al terzo piano del palazzo. Un ragazzino di 12 anni è stato portato all'ospedale Niguarda per accertamenti, a causa probabilmente di una leggera intossicazione.