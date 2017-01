Incendi fra Como e Lecco, bruciano 200 ettari ai Corni di Canzo

Milano, 5 gen. (askanews) - Dalla scorsa notte stanno bruciando 200 ettari di boschi ai Corni di Canzo, tra Como e Lecco, con pompieri e volontari che nelle scorse ore hanno spezzato l'assedio del fuoco all'azienda agricola La Fattoria in località Prim'Alpe. Lo riferisce in una nota la Coldiretti Lombardia, secondo la quale (su dati Meteosolutions) il vento proveniente da nord-nordovest sta soffiando nell'area a una velocità media di 35,5 chilometri orari con punte che hanno superato anche i 45. La situazione migliorerà non prima di tarda sera.

Como e Varese sono stati i capoluoghi maggiormente colpiti dal vento in Lombardia con velocità fino a 25 nodi (46 chilometri all'ora), seguiti da Lecco, Monza e Milano che hanno raggiunto i 23 nodi (42 chilometri orari). Per questo la Protezione civile ha diramato il divieto assoluto, entro 100 metri da qualsiasi area boschiva, di accendere fuochi. Senza pioggia e con raffiche di vento forte, ha infatti osservato l'associazione, qualsiasi comportamento non appropriato rischia di fare danni negli oltre 625mila ettari di foreste della regione.

La Coldiretti di Como e Lecco sta monitorando la situazione per valutare l'entità dei danni e la vastità della superficie bruciata. "Gli agricoltori - ha commentato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia - svolgono un'opera fondamentale di presidio e tutela della montagna, degli alpeggi e dei boschi, contro lo spopolamento e l'abbandono". In Lombardia il 79% dei boschi è concentrato in aree montane per quasi mezzo milione di ettari, il 13% in collina e il resto in pianura. Le aziende attive nella regione nella filiera legno-bosco sono 280 e danno lavoro a quasi 700 persone. "I boschi - ha concluso Prandini - sono un patrimonio dei nostri territori che va ben gestito e tutelato".