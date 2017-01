Milano, 10 gen. (askanews) - È in salvo l'uomo che minacciava di lanciarsi da un'impalcatura allestita sul fianco del palazzo di giustizia milanese. Decisivo è stato l'intervento del procuratore aggiunto facente funzioni Alberto Nobili, che è salito sul ponteggio insieme allo storico pm di Mani pulite Gerardo Colombo e ad alcuni operatori dei vigili del fuoco. Dopo un lungo colloquio con i due magistrati, l'uomo, che si è definito un perseguitato della giustizia, è tornato sui propri passi, ha avvicinato il pm Nobili e si è stretto con lui in un forte abbraccio. L'uomo è dunque rientrato, attraverso una finestra, all'interno del palazzo di giustizia.

Si era arrampicato sull'impalcatura intorno alle 14.30 di questo pomeriggio e minacciava di suicidarsi: "sono 12 anni che la giustizia ce l'ha come me", ha urlato, tra l'altro. Fortunatamente, la vicenda non si è conclusa in modo drammatico.