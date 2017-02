Milano, 21 feb. (askanews) - "Una grandissima soddisfazione, con l'approvazione definitiva della proposta di introdurre la pratica sportiva tramite prescrizione medica per la cura delle patologie croniche portiamo la Lombardia all'avanguardia, come sempre, nel Paese". Questo il commento di Antonio Rossi, assessore regionale allo Sport e alle Politiche per i giovani e di Fabio Rolfi, presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali del Consiglio regionale lombardo.

"Si tratta - ha aggiunto Rolfi - di una grande novità per la Lombardia; un impegno di legge che mira ad aprire il nostro sistema sanitario ai benefici della pratica sportiva nel prevenire e contrastare patologie diffuse senza ricorrere necessariamente solo a cure di tipo farmaceutico con evidenti ricadute positive per la salute, lo stile di vita e la sostenibilità del sistema socio sanitario".

"Ora la giunta ha tempo sei mesi per definire le linee guida per implementare questo obiettivo, definendo le modalità della pratica sportiva, le patologie per le quali è ammessa ed i luoghi dove esercitarla, aprendo la possibilità al mondo del fitness e dello sport organizzato di contribuire concretamente alla promozione della salute grazie anche al loro contributo, dietro specifica prescrizione medica. Si tratta - ha concluso il presidente della Commissione - di una precisa scelta politica di modernità che punta sulla prevenzione in modo deciso ed innovativo" ha proseguito.

"Ringrazio l'assessore Gallera e il presidente Rolfi - ha commentato l'assessore Antonio Rossi - per aver introdotto questo principio di civiltà nel nostro ordinamento. Lo sport fa bene, riveste un'importanza fondamentale sia nelle fasce giovanili della popolazione sia in età più adulta, come prevenzione e come cura delle malattie. E' certo, come sostenuto dalla più autorevole letteratura scientifica mondiale, che l'attività motoria ha degli effetti benefici nella cura del diabete e sull'apparato cardiovascolare riducendo due fattori di rischio come l'obesità e l'ipertensione. Per questo - ha concluso Rossi - è importante passare da una consapevolezza diffusa sull'utilità dello sport ad una vera e propria prescrizione medica dell'attività e dell'esercizio fisico".